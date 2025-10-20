В развивающихся микрорайонах Тулы планируют построить две школы более чем за 5 млрд рублей

Губернатор региона Дмитрий Миляев попросил сенаторов поддержать эту инициативу

Редакция сайта ТАСС

© Министерство массовых коммуникаций Тульской области

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 2,2 тыс. мест планируют открыть в двух школах, которые необходимо возвести в развивающихся микрорайонах Тулы, стоимость строительства оценивается более чем в 5 млрд рублей. Об этом в ходе Дней Тульской области в Совете Федерации сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Губернатор рассказал о потребности региона в строительстве новых школ для жителей активно застраивающихся микрорайонов - в ЖК "Платон Парк" на 1 100 мест и в ЖК "Пряничная слобода" на 1 175 мест. Проектно-сметная документация на обе школы разработана, общая стоимость строительства объектов - более 5 млрд рублей. Дмитрий Миляев попросил сенаторов поддержать эту инициативу", - сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Дни Тульской области проходят в Совете Федерации с 20 по 22 октября. На расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре Миляев акцентировал внимание на работе по улучшению жилищных условий студентов, проживающих в общежитиях педагогического университета, рассказал о проекте создания Межвузовского оборонного кампуса в Туле. Глава комитета Лилия Гумерова отметила системную и результативную работу региона.

На заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Миляев рассказал о развитии коммунальной инфраструктуры в Тульской области. Он обозначил проблемы, связанные с водоснабжением в Узловском районе, там необходимо построить станцию водоподготовки Дубовского водозабора. Также есть потребность в реконструкции очистных сооружений в городе Веневе и строительстве комплекса очистных сооружений в городе Белеве. Все три объекта включены в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы, на заседании комитета принят проект решения, в котором предложено поддержать эти инициативы.

По данным пресс-службы, состоялась рабочая встреча Миляева с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных. Глава региона представил информацию об успехах в развитии агропромышленного комплекса региона. Также в рамках Дней Тульской области состоялись соревнования среди команд сборной Совета Федерации и сборной областного правительства по шахматам. В течение трех дней запланированы соревнования по пяти видам спорта: шахматам, пулевой стрельбе, женскому волейболу, футболу и хоккею.