Пушилин: отопительный сезон в ДНР начался по графику, "несмотря на препоны" Украины

Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что по состоянию на 20:00 19 октября работают 942 котельных из 1012, находящихся на балансе "Донбасстеплоэнерго"

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон стартовал в Донецкой Народной Республике, власти по графику подключают населенные пункты, несмотря на украинскую водную блокаду и иные "вражеские препоны". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"В связи с водной блокадой, устроенной киевским режимом, вопрос подачи тепла людям стоит особенно остро. Несмотря на все вражеские препоны, мы по графику подключаем муниципалитеты к теплу. Держу ситуацию на ежедневном контроле", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР поручил депутатам Народного Совета Республики и главам муниципалитетов подключиться к отработке вопросов по теплоснабжению, вести мониторинг хода отопительного сезона, реагировать на обращения жителей, решать возникающие проблемы.

По данным Пушилина, по состоянию на 20:00 19 октября работают 942 котельных из 1012, находящихся на балансе "Донбасстеплоэнерго". Тепло подается в 13 416 жилых домов, 451 школу, 416 детских садов и 296 лечебных учреждений.

Глава региона также поручил министру строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимиру Дубовке проработать решение проблемы с подвозом воды к некоторым котельным в Макеевке. Пушилин подчеркнул, что в значительной части многоквартирных домов управляющие компании не заполнили внутреннюю систему отопления, не подготовив тем самым здания. Он потребовал "ответственно выполнять свои обязанности и не срывать сроки запуска отопления жителям".