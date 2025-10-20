Самарская область заявит семь объектов в проект ликвидации экологического вреда

САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Самарская область планирует заявить семь объектов накопленного экологического вреда для участия в федеральном проекте "Генеральная уборка", а также пригласить в регион профильные организации для ведения такой работы по другим объектам. Для этого будет сформирован специальный лот, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.

Объекты накопленного экологического вреда стали результатом деятельности ряда промышленных организаций Самарской области. Для ликвидации часть из них планируют заявить в соответствующие федеральные программы, другие объекты власти намерены устранять силами областного бюджета и привлеченных организаций.

"Мы объединяем все объекты накопленного вреда в один лот и предлагаем компаниям Российской Федерации, которые имеют компетенции, знания, экспертизу в проектировании, ликвидации такого накопленного ущерба, прийти на работу в Самарскую область в рамках тендерной процедуры и взять на себя проектирование, ликвидацию ущерба по всем объектам", - сообщил Федорищев.

Он пояснил, что необходимые средства заложат в региональную программу, но планируется также привлечь заинтересованный бизнес, а с компаниями, деятельность которых привела к экологическому ущербу, вести претензионную работу. В их числе бывший завод "Фосфор" в Тольятти, оставивший после себя 12 очагов загрязнения. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, два из них включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. По остальным ведется претензионная работа с нынешними собственниками с целью обеспечения безопасных условий хранения веществ в технологическом оборудовании либо их обезвреживания.

По информации и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Михаила Студенникова, регион заявит в федеральный проект "Генеральная уборка" четыре объекта в Тольятти, два в Сызрани и один в Самаре. В Тольятти это объекты "Фосфора" и других предприятий, в Сызрани - золоотвал химического предприятия и пруд-накопитель кислотных отходов производства бывшего сланцеперерабатывающего завода. Общий объем накопленных отходов на объектах в Сызрани превышает 120 тыс. куб. м. 3-5-го классов опасности. В Самаре требуется ликвидация "Мазутного озера" - накопителя жидких токсичных промышленных отходов площадью почти 20 гектаров. Проектирование последнего уже ведется и должно быть завершено в декабре.