Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на корь

Об этом сообщили в официальном сообществе профкома студентов факультета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова во вторник переведен на дистанционное обучение из-за предположительного случая заражения корью. Об этом свидетельствует информация, размещенная в официальном сообществе профкома студентов химфака МГУ во "ВКонтакте".

"В связи с обнаружением на Химическом факультете МГУ подозрения заболевания корью завтра все занятия в главном корпусе факультета пройдут в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.