Муфтий Крганов: Россию всегда спасала опора на духовно-нравственные ценности

Чтобы выстоять и иметь будущее, важно твердо и последовательно поддерживать курс главы государства Владимира Путина на свободное суверенное развитие РФ, отметил глава ДСМР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россию во времена потрясений всегда спасала опора на духовно-нравственные ценности, патриотизм и поддержку народа и армии, эти ценности важны и в сегодняшней ситуации. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, текст выступления которого ТАСС предоставила пресс-служба ДСМР.

"История убедительно свидетельствует, что в самые тяжелые периоды военных потрясений в России ситуацию спасала опора на духовно-нравственные и патриотические основы общества, мужество народа и героизм нашей армии. Сегодня, чтобы выстоять и иметь будущее, мы должны твердо и последовательно поддерживать курс главы государства В. Путина на свободное суверенное развитие России, опираться на свои культурно-цивилизационные основы развития, традиционные религии и духовные ценности. Нам нужна опора на историческую традицию воинского служения и защиты Отечества, потенциал традиционных религий, на сплоченность общества и гражданскую идентичность", - сказал он на открытии I Международного межрелигиозного форума "Ислам как фактор стабильности и защиты Родины".

Муфтий предложил рассмотреть потенциал ислама как исторической традиции воинского служения, необходимого современной России. "Духовно-нравственный потенциал ислама способствует тому, чтобы в духовной основе воинского служения современной России, защиты Отечества были заложены такие ценности, как патриотизм и гражданственность, воинский долг и честь, мужество и героизм, вера в Бога и жертвенность", - подчеркнул он.

По его словам, ислам "является важным фактором стабильности и защиты Родины, вносит свой вклад в создание прочной духовно-нравственной основы воинского служения Отечеству", а также рассматривает защиту Отечества "как патриотическую обязанность мусульманина" и как "богоугодное дело".

Глава ДСМР добавил, что мусульмане России полностью поддерживают государственную политику по сохранению и укреплению исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне и по воспитанию уважительного отношения к воинскому служению и защите Отечества. "Потомкам надо сохранить историческую память и уроки Второй мировой войны, помнить о героизме народа и подвигах защитников Отечества. Это наша общая обязанность", - заключил Крганов.