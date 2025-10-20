В Петербурге оснастят 30 отделений реабилитации для участников СВО

Все виды медицинской помощи ветеранам СВО оказывают во внеочередном порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Программа реабилитации участников специальной военной операции в Санкт-Петербурге предусматривает оснащение современным оборудованием 30 медицинских учреждений в течение ближайших пяти лет. Как сообщила пресс-служба городской администрации, эти планы обсуждались на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

"Губернатор подчеркнул важность повышения комфортного получения участниками СВО медицинской реабилитации. До 2030 года городом предусмотрены обширные мероприятия по развитию этого направления. Запланировано оснащение 30 отделений реабилитации в медучреждениях современным оборудованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предусмотрено также увеличение объемов медицинской реабилитации на дому для маломобильных участников СВО. Планируется повысить укомплектованность сотрудниками реабилитационной службы Санкт-Петербурга до 95% к 2030 году.

В пресс-службе напомнили, что все виды медицинской помощи ветеранам СВО, а также членам семей погибших героев оказываются во внеочередном порядке. На всех этапах для бойцов создан "зеленый коридор", позволяющий им беспрепятственно проходить необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

Петербург запустил для участников боевых действий расширенную диспансеризацию - проект "Здоровье для СВОих". Ее прошли уже более 1 700 человек. В рамках проекта расширен объем исследований и консультаций у врачей-специалистов.