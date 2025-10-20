В работе Pinterest произошел сбой

Пользователи сообщили о проблемах как в десктопной версии, так и в мобильном приложении

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. российских пользователей Pinterest сообщают о сбое в работе сервиса как в десктопной версии, так и в мобильном приложении. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

При попытке открыть сайт появляется сообщение "Внутренняя ошибка сервера. Сервер временно не может обработать ваш запрос. Повторите попытку позже", убедился корреспондент ТАСС.

Pinterest - социальный интернет-сервис и фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.