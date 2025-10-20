Hürriyet: житель Стамбула после развода будет 10 лет платить "алименты" на котов

Раз в три месяца мужчина будет выплачивать по $240 на содержание питомцев, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Житель Стамбула после развода обязуется выплачивать жене деньги на содержание двух котов. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По ее данным, причиной для развода пары, которая два года назад вступила в брак, стала несовместимость мужа и жены. В материалах дела, которое рассматривает местный суд по семейным делам, говорится, что коты после расторжения брака останутся у женщины, и ее бывший муж в раз в три месяца на протяжении 10 лет будет выплачивать по 10 тыс. турецких лир (порядка $240) на их содержание. Сумма будет ежегодно индексироваться в зависимости от уровня инфляции, пишет газета.

Заседание суда по необычному бракоразводному делу состоится в ближайшие дни, отмечает Hürriyet.