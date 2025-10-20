NYT: фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами

Эксперты предупреждают, что без дорогостоящего ремонта здание может стать непригодным для жилья или опасным для пешеходов

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Элитный небоскреб на Манхэттене столкнулся с серьезными конструктивными проблемами, включая сотни трещин на фасаде, протечки и поломки лифтов. Об этом сообщает газета The New York Times.

Внешний вид здания, открытого в 2015 году, испещрен сотнями трещин, что, по мнению независимых инженеров, свидетельствует о перегрузке тонкой конструкции ветром и дождем. Эксперты предупреждают, что без дорогостоящего ремонта здание может стать непригодным для жилья или опасным для пешеходов. Хотя инспекторы заявляют о безопасности, недавние отчеты показали отсутствие кусков бетона на верхних этажах и появление новых трещин.

Вероятной причиной проблем называют уникальный белый бетонный фасад, на котором настаивали девелопер Гарри Маклоу и архитектор Рафаэль Виньоли. Изменение состава бетона для достижения желаемого цвета могло повлиять на его прочность. Еще до начала строительства некоторые участники проекта выражали обеспокоенность по поводу белого экстерьера.