Госдума обсудит договор о партнерстве с Венесуэлой и круглогодичный призыв

Парламентарии также рассмотрят во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Боливарианской Республикой Венесуэла. Кроме того, парламентарии обсудят ратификацию соглашения с Китаем о защите инвестиций, законопроекты о призыве на военную службу в течение календарного года и об ограничении рекламы энергетиков, а также поправки в закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин в октябре. Документ был подписан в Москве 7 мая 2025 года. Он расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

В пояснительной записке указано, что в рамках договора страны также будут поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, расширять действующие и создавать новые "механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес".

В ходе пленарного заседания депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Документ на рассмотрение палаты парламента в июле 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, в первом чтении он был принят в сентябре. Законопроект предусматривает, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Для отдельных категорий граждан предлагается установить особые сроки отправки на военную службу. В частности, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Ко второму чтению в законопроект было внесено несколько поправок. Нововведения предусматривают, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Кроме того, призывная комиссия сможет принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности без личного присутствия призывника, а военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Ограничение рекламы энергетиков и соглашение с КНР

Во вторник Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна будет в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления. Законопроектом также предусматриваются требования к продолжительности распространения такого предупреждения в радиопрограммах, телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, и к минимальной площади кадра (рекламной площади) при демонстрации такого предупреждения. Поправками ко второму чтению предлагается ввести более жесткие ограничения рекламы энергетических напитков: подобная реклама не должна обращаться к несовершеннолетним и не должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.

Госдума также рассмотрит вопрос о ратификации обновленного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Китаем и Россией, подписанного в мае 2025 года. Соглашение адаптировано к современным подходам, предусматривает высокие стандарты защиты инвестиций. Так, обеспечены запрет дискриминации инвесторов, компенсация ущерба, причиненного вследствие экспроприации инвестиций, а также механизмы разрешения споров. В том числе оговорена возможность передачи спора между инвестором и государством, на территории которого осуществлены инвестиции, в международные арбитражи.

Поправки в закон о бюджете на 2025-2027

Парламентарии также рассмотрят во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год. Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поправок к законопроекту не поступило. По словам Макарова, документ может быть рассмотрен Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно законопроекту, доходы бюджета в 2025 году предлагается утвердить в сумме 36,562 трлн руб. (16,8% ВВП, на 1,94 трлн руб. меньше, чем было запланировано ранее). Расходы остаются на прежнем уровне - 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП). Дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП, на 1,94 трлн руб. больше, чем было запланировано). Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн руб. (ранее - 221,86 трлн руб.), по инфляции - до 6,8% (в действующей редакции закона - 7,6%).

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2025 году ожидаются в объеме 8,7 трлн руб. (на 336,48 млрд руб. больше запланированных), ненефтегазовые доходы - 27,91 трлн руб. (на 2,28 трлн руб. меньше). В сопроводительных материалах к документу говорится, что снижение ненефтегазовых доходов связано главным образом с тем, что в 2025 году налоги и некоторые другие платежи поступают медленнее, чем ожидалось. Это касается, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, таможенных пошлин, акцизов на ввозимые товары и утилизационного сбора.