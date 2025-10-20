Эксперт Сахарова: курящие работники болеют гораздо чаще

Табачный дым провоцирует воспалительные процессы, рост раковых клеток, аллергии и нарушения обменных процессов, сообщила главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники с табачной зависимостью болеют значительно чаще, чем остальные работники. При этом курящий работник тратит минимум час продуктивного времени, сообщила ТАСС главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в РФ работодатели стали отказывать соискателям в трудоустройстве из-за их тяги к курению. Уточняется, что курящий сотрудник тратит на перекуры около 17 рабочих дней в году.

"Курящие работники гораздо чаще болеют, ведь табачный дым провоцирует воспалительные процессы, рост раковых клеток, аллергии и нарушения обменных процессов. В результате курящие сотрудники вынуждены чаще уходить на больничный, снижая общую производительность труда и увеличивая затраты компаний на медицинскую помощь. Большинство проблем со здоровьем, вызванных курением, носят обратимый характер. Человек с хроническими заболеваниями зачастую не способен кардинально изменить свое состояние здоровья, однако курильщик может добровольно отказаться от вредной привычки, уменьшив риск возникновения болезней и повысив уровень своего физического благополучия", - сказала она.

Сахарова отметила, что отказ от курения позволяет человеку избежать негативных последствий для здоровья и повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда. Также, в течение рабочего дня, курение сотрудника ведет к потере минимум одного часа продуктивного времени. "В итоге страдает эффективность исполнения рабочих обязанностей и снижается качество оказываемых услуг или выпускаемых товаров. Это вряд ли устроит работодателя, и вполне вероятно, что при поиске новых сотрудников предпочтение будет отдаваться некурящим людям", - уточнила эксперт.