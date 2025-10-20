Роспотребнадзор: против гриппа привито более 41,8 млн россиян

Организация напомнила, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и осложнений

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Прививку от гриппа сделали уже более 41,8 млн россиян в рамках всероссийской кампании по вакцинации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В текущем сезоне следует своевременно привиться актуальной вакциной, которая позволит сформировать эффективный иммунный ответ. Сегодня в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41,8 млн граждан - это 28,3% населения страны", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и осложнений. В первую очередь прививки рекомендуются детям, пожилым, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Специалисты советуют делать прививку уже сейчас, до начала активного подъема заболеваемости.