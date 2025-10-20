Большинство опрошенных румын считают лучшим президентом страны Чаушеску

Согласно данным опроса маркетинговой компании Ipsos, только 3% граждан страны доверяют ее политикам

БУХАРЕСТ, 21 октября. /ТАСС/. Большинство граждан Румынии считают, что лучшим президентом страны был Николае Чаушеску. Таков результат опроса, проведенного маркетинговой компанией Ipsos и представленного в ходе интервью, которое для телеканала Antena 1 прокомментировал президент Румынии Никушор Дан.

На вопрос о том, кто был лучшим президентом Румынии, 38% опрошенных ответили "никто", а 27% назвали Николае Чаушеску. "Думаю, люди видели, что у Николае Чаушеску был национальный план, которого я не вижу в течение всего продолжительного переходного периода [Румынии]", - сказал глава государства, отметив, что Румынии следует "выделить области, которые она хочет развивать в предстоящие 10-15 лет".

Также в ходе опроса 19% респондентов назвали лучшим президентом Траяна Бэсеску (2004-2014), 8% - Эмиля Константинеску (1996-2000), 4% - Клауса Йоханниса (2014-2025) и 3% - Иона Илиеску (1989-1996, 2000-2004).

Чаушеску (1918-1989) - румынский политический и государственный деятель. С 1965 года - генеральный секретарь румынской компартии, с 1974 года - президент Румынии. В декабре 1989 года в стране произошло восстание, в результате которого режим Чаушеску был свергнут. По приговору революционного трибунала Николае и его жена Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года.

Лишь 3% румын испытывают доверие к политикам страны, а 82% им не верят. Главные мотивы недоверия к политикам, согласно исследованию, - коррупция и скандалы (38%), равнодушие и жадность (28%), невыполненные обещания (21%). "Эта цифра - результат многих лет <...>, когда люди видели, что многие стали политиками, чтобы решить свои личные проблемы", - сказал Дан.

Опрос был проведен в сети среди 1,2 тыс. участников 9-12 сентября.