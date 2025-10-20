Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

В РФ 4 ноября отмечается День народного единства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россияне на следующей неделе будут работать шесть дней в преддверии праздников, такой график позволяет наиболее оптимально использовать рабочие и нерабочие дни. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)", - сказала депутат, отметив, что следом россиян ждут три нерабочих дня: 2, 3 и 4 ноября (воскресенье - вторник).

"Такой график позволяет наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни", - подчеркнула Бессараб.

4 ноября в России отмечается День народного единства.

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то выходные переносятся. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. В 2025 году, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.