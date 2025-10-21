ВЦИОМ: уровень доверия россиян к армии составляет 80%

Семь из десяти респондентов отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 80% россиян декларируют доверие российской армии, столько же гордятся сильной армией, военной мощью страны. 69% граждан готовы экономить, чувствуя ответственность за страну, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всероссийский телефонный опрос проведен в октябре 2025 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проведено по заказу Экспертного института социальных исследований.

"В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость военной мощью страны (по 80%). Они свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, поддержке усилий государства в области гражданской обороны", - говорится в итогах исследования.

Семь из десяти опрошенных отметили, что чувствуют ответственность за свою страну и "выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты (69%)", в том числе почти каждый второй выразил абсолютное согласие с этим утверждением (45%).

"Готовность к конкретным действиям и даже лишениям ради благополучия своей Родины служит иллюстрацией так называемого деятельностного, проактивного понимания патриотизма, пришедшего на смену эмоциональному", - отмечается в результатах.

В целом, говорится в исследовании, армия остается "важнейшим институтом, на который возлагается ответственная миссия – отстаивание суверенитета и территориальной целостности России".