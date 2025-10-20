Кравцов назвал основные качества управленцев, которые закладываются в школе

В их числе министр просвещения указал ответственность, порядочность и любовь к Родине

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ответственность, порядочность и любовь к Родине - качества, которыми обязательно должны обладать управленцы. Именно они должны закладываться в мировоззрение ребенка со школы, сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

"Для детей важна учеба. Что касается управленческих знаний, я думаю, это уже после завершения университета, когда есть база. Чтобы управлять той или иной областью, нужны знания конкретной области. Но, несомненно, важно мировоззрение, порядочность, любовь к Родине, желание вести за собой людей и, конечно, ответственность. Эти качества, они, в том числе, закладываются в школе" - поделился министр.

Ранее Кравцов дал старт второму потоку программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. На открытии он сообщил, что конкурс на программу составил семь человек на место в 2025 году. Всего из 439 кандидатов было отобрано 70 участников.