За полгода в России за госизмену осудили 105 человек

Двое обвиняемых были приговорены к пожизненному лишению свободы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские суды в первом полугодии вынесли обвинительные приговоры за государственную измену 105 россиянам и за шпионаж - 11 иностранцам. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде, которую изучил корреспондент ТАСС.

Двое обвиняемых в госизмене были приговорены к пожизненному лишению свободы. Среди осужденных оказались 5 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, самой многочисленной стала возрастная группа от 18 до 30 лет (44 человека), возраст 27 осужденных составил от 31 года до 40 лет, 15 осужденным - от 41 до 50 лет, 11 относятся к возрастной группе от 51 года до 60 лет, двое - в возрасте от 61 года до 65 лет и один - старше 66 лет. Почти половина из них (41) имеют высшее образование, 27 - среднее профессиональное, 26 - среднее общее. Больше половины (55) не имеют постоянного источника дохода. Среди осужденных оказались 15 рабочих, 3 государственных и муниципальных служащих, 8 учащихся и студентов, столько же предпринимателей, 6 военнослужащих и столько же адвокатов или нотариусов.

Согласно статистике, все 11 иностранцев, приговоренных к лишению свободы за шпионаж, - граждане стран СНГ, 4 из них в возрасте от 18 до 30 лет, 4 - от 31 до 40 лет, 2 в возрасте от 41 до 45 лет. Только трое осужденных имеют высшее образование, семеро - среднее профессиональное или общее среднее образование.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество приговоров за государственную измену выросло в РФ почти в четыре раза - осуждены 145 человек, за шпионаж осуждены 23 человека.

Статья о госизмене предусматривает, помимо шпионажа или выдачи сведений, составляющих гостайну, также переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.