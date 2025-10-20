Депутат Метелев: законопроект о буллинге затронет и случаи травли учителей

Тема агрессивного поведения в образовательной среде требует комплексного подхода, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Разрабатываемый законопроект о профилактике буллинга будет касаться не только случаев травли среди детей, но и инцидентов, связанных с агрессией в адрес учителей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Ответ - да, если в двух словах", - сказал Метелев, отвечая на вопрос, будет ли законопроект касаться случаев травли учителей.

По его словам, тема буллинга в образовательной среде требует комплексного подхода. "Тема травли, она многогранна, бывает действительно травля не только детей, но и когда сами дети становятся агрессорами и нападают словесно, агрессивно каким-то образом на педагогов, на учителей. Бывает и обратная сторона, когда, к сожалению, со стороны учителя дети подвергаются какой-то агрессии", - отметил парламентарий.

"Наш законопроект, который мы сейчас разрабатываем и в ближайшее время планируем вносить в Государственную думу, он затрагивает все аспекты: ребенок - ребенок, ребенок - учитель, учитель - ребенок, соответственно, и взрослых в том числе", - добавил депутат.