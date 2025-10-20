"Мое дело": россияне чаще всего тратят премии на текущие расходы и встречи

Реже всего респонденты, получив дополнительный доход, совершают импульсивные покупки, в том числе на маркетплейсах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чаще всего россияне, получив на работе премию или отпускные, предпочитают потратить деньги на бытовые расходы и встречи с друзьями, а также на лекарства или помощь семье. Такие результаты показал опрос, проведенный экспертами бухгалтерии для бизнеса "Мое дело" (есть у ТАСС).

Также, согласно опросу, россияне отправляют премии или отпускные на крупные покупки или накопления, а также на покрытие долгов. Реже всего респонденты, получив дополнительный доход, совершают импульсивные покупки, в том числе на маркетплейсах.

Вместе с тем почти половина опрошенных заявили, что не строят четких планов на дополнительный доход. Так, 29% респондентов отметили, что решение зависит от суммы и принимается спонтанно. Еще 20% - тратят все без остатка. А 10% опрошенных стабильно отправляют в копилку 10-30% от поступлений или больше 50% "свободных" денег, 4% - откладывают 30-50% от ежегодных отпускных и премий.

"Чтобы премии и отпускные не "растворялись" в ежедневных расходах, встройте их в свой финансовый план. Можно руководствоваться правилом 50/30/20: 50% оставляйте на текущие нужды и отдых, 30% выделяйте на погашение долгов, а 20% отведите накоплениям. Это поможет совместить жизнь "здесь и сейчас" и заботу о будущем", - советуют эксперты бухгалтерии для бизнеса "Мое дело".

Позиция бизнесменов

Более 60% владельцев бизнеса в ходе опроса заявили, что направляют дополнительный доход на отдых и восстановление. Инвестиции в развитие предприятия занимают куда более скромное место: каждый шестой реинвестирует средства в бизнес, а почти каждый седьмой вкладывается в оборудование, маркетинг или софт. Малая часть опрошенных (в среднем по 10%) направляет деньги на финансовую подушку, налоги и взносы, зарплату и бонусы сотрудникам.

"Предпринимателям особенно важно грамотно распределять дополнительные доходы - от этого зависит как развитие бизнеса, так и эмоциональное состояние. Для контроля финансов можно использовать автоматизированные системы: они помогут видеть полную картину денежных потоков, отслеживать движение средств и формировать резервы. С таким подходом гораздо проще находить баланс между рабочими инвестициями и вложениями в отдых - без чувства вины и ущерба для бизнеса", - отмечают эксперты бухгалтерии для бизнеса "Мое дело".

Опрос был проведен в октябре 2025 года с использованием онлайн-платформы. В нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов из разных регионов России - мужчины и женщины, в том числе 550 представителей малого и среднего бизнеса.