Климатолог Терешонок рассказал о потеплении осени в Москве

К 2050 году температура вырастет на 2-3 градуса, а через 100 лет повышение составит уже 7-8 градусов, отметил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Осень в Москве и всей средней полосе становится теплее: за последние 33 года температура поднялась почти на 3 градуса, а к концу века вырастет еще на 7-8. Об этом заявил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"Обращаясь к наметившейся тенденции изменения температуры воздуха и количества выпадающих осадков в осенние периоды, к 2050 году следует ожидать роста температуры на 2-3 градуса, через 100 лет - на все 7-8 градусов", - сказал эксперт.

Терешонок отметил, что за период с 1991 по 2024 годы "осенняя температура в московском регионе выросла почти на 3 градуса". "Осень становится теплее", - констатировал он. Описанные тенденции климатолог связывает с глобальным потеплением.

Самая холодная осень наблюдалась в 1993 году (средняя температура составляла 1,2 градуса). Самая теплая - в 2024 году (8,8 градуса). Абсолютный минимум температуры за историю наблюдений зарегистрирован в Москве 26 ноября 1890 года: минус 31,8. Абсолютный максимум (32,1 градуса тепла) - 7 сентября 1938 года.