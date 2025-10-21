В Луганске и Донецке Москва построила и восстановила более 2,4 тыс. зданий

Было также благоустроено 13 знаковых объектов общей площадью почти 180 га

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 2,4 тыс. зданий и сооружений построено и отремонтировано в Луганске и Донецке столичными специалистами в 2022 - 2025 годах. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Москвы.

"Москва - шеф-регион Луганска и Донецка. Восстановительные работы продолжаются с 2022 года. В период 2022 - 2025 годов на территории городов Луганск и Донецк построено, восстановлено и отремонтировано свыше 2,4 тыс. зданий и сооружений, почти 1,1 тыс. км инженерных сетей, 2 млн кв. м дорог. Благоустроено 13 знаковых объектов общей площадью почти 180 га. Среди них три улицы и 10 парков и скверов", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в 2024 году столичные коммунальщики среди первых пришли на помощь эвакуированным жителям Курской области. "В кратчайшие сроки были оборудованы 36 пунктов временного размещения для 20 тыс. человек и организовано их полное обслуживание. В работах участвовали больше 1,5 тыс. человек и свыше 300 единиц техники", - добавили в мэрии.

Также в 2025 году сводная мобильная группировка Москвы организовала работы по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории на территории 15 муниципальных районов Рязанской области.