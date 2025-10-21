ЛДПР предлагает зафиксировать срок жилищной выплаты пенсионерам МЧС

По словам лидера фракции Леонида Слуцкого, ее размер может составлять более 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, направленный на установление предельного срока для предоставления единовременной социальной выплаты (ЕСВ), уволенным на пенсию сотрудникам МЧС, ФСИН и таможенных органов. Документ, который будет внесен в Госдуму 21 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В частности, предлагается с 2027 года ввести трехлетний срок, в течение которого уволенные на пенсию сотрудники, поставленные на учет в период прохождения службы, смогут получить единовременную социальную выплату, предоставляемую для приобретения или строительства жилья.

"ЛДПР уделяет повышенное внимание социальной защищенности работников ФСИН, таможни и МЧС. От них зависит стабильность нашей государственной системы и безопасность граждан. Это тяжелая и ответственная работа, которая требует, помимо профессиональных качеств, соответствующей материальной мотивации. Прежде всего - единовременной социальной выплаты для приобретения жилья", - отметил в беседе с ТАСС Слуцкий.

По его словам, размер такой выплаты может составлять более 10 млн рублей. "Деньги приличные, но, к сожалению, немногие их могут получить. Сотрудники годами стоят в очереди за льготой - сейчас их насчитывается около 29 тыс., многие из которых уже вышли на пенсию. Если так будет продолжаться и дальше, желающих работать в этих ключевых для страны ведомствах будет все меньше и меньше. Проблему нужно решать и как можно скорее", - подчеркнул депутат.