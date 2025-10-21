В Москве не осталось устаревшего наземного городского транспорта

В метрополитене также обновляют подвижный состав, сообщили в правительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Парк наземного городского пассажирского транспорта в Москве полностью обновился за последние 15 лет, а доля составов современного поколения в парке метрополитена увеличилась с 13% до 78%. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Москвы.

"С 2010 года в Москве на 100% обновлен парк наземного городского пассажирского транспорта. Пассажиров перевозит современный комфортный и безопасный транспорт средним возрастом менее 4,5 года", - сказал собеседник агентства.

В московском метрополитене также реализуется одна из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава. "За 15 лет было закуплено более 5 тыс. новых российских вагонов, а доля составов современного поколения в парке метро увеличилась с порядка 13% до более 78%. Сегодня Москва - главный заказчик подвижного состава в России. Правительство Москвы формирует 75% заказов в отрасли, приобретая новые вагоны метро и пригородные поезда", - уточнили в ведомстве.

С 2018 года в столице курсирует инновационный и экологичный вид транспорта - электробус. "Сегодня более чем 220 городских маршрутов обслуживают свыше 2,5 тыс. современных электробусов российского производства. Москва - город №1 по количеству экологичных машин в Европе и один из мировых лидеров по развитию электротранспорта"- подчеркнул собеседник агентства.

В 2019 году были запущены первые две линии Московских центральных диаметров (МЦД). С их запуском на месте устаревших железнодорожных станций начали создаваться современные и комфортные московские городские вокзалы, соответствующие стандартам московского транспорта, сегодня их на МЦД уже 52.