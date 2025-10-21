ТАСС: основатель РДК Капустин и актер из "Глухаря" Канахин оставили в РФ долги

Они заочно приговорены к пожизненному лишению свободы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Участники запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) Денис Капустин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и актер Кирилл Канахин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), заочно приговоренные к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область, имеют в России долги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"У Капустина есть неоплаченные налоги и сборы. Задолженность Канахина достигает почти 510 тыс. рублей - более половины из-за кредитной задолженности", - сказал собеседник агентства. По его словам, по отдельным долгам осуществляется принудительное взыскание.

Как следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении Капустина приставы открыли исполнительное производство по материалам о задолженности по налогам и сборам, которые поступили от мирового судьи Москвы. Дело в настоящее время прекращено (п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве"). В отношении Канахина открыты восемь исполнительных производств, шесть из которых по неоплаченным налогам и сборам, а также задолженность по кредитам и коммунальным платежам. Пять дел прекращены (п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

Капустин и Канахин приговорены заочно к пожизненному лишению свободы: Капустин - за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и ряд других преступлений, Канахин - за участие в нападении на Брянскую область и участие в боевых действиях против российских войск в Херсонской области.

Канахин снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и некоторых других.