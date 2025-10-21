В Атланте предотвратили возможную стрельбу в аэропорту

По данным полиции, утром 20 октября 49-летний Билли Джо Кейгл во время трансляции в интернете заявил о намерении пойти на этот шаг, и его родственники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в штате Джорджия задержали мужчину, который, возможно, планировал устроить стрельбу в аэропорту Атланты. Об этом сообщила полиция города совместно с мэром Андрэ Диккенсом.

"Как заявил мэр, мы собрались здесь, чтобы сообщить о задержании человека, представлявшего угрозу для безопасности аэропорта [Атланты]", - сообщил глава местного полицейского департамента Даррен Шиербаум.

По данным полиции, утром 20 октября во время прямой трансляции в интернете подозреваемый 49-летний Билли Джо Кейгл сообщил о своем намерении устроить стрельбу в аэропорту. Вскоре после того как он покинул дом, вооружившись полуавтоматической винтовкой, его родственники связались с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы предупредить о возможном происшествии.

Как сообщает телеканал CBS, подозреваемый был задержан полицией спустя 15 минут после получения информации об угрозе стрельбы.