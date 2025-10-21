В Госдуме рассказали, как не потерять выгоду при работе с ИИС третьего типа

Депутат Сергей Гаврилов отметил, что льгота предоставляется только при длительных вложениях

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) является популярным инструментом на финансовом рынке, но, несмотря на привлекательные налоговые вычеты, у ИИС есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать, чтобы не потерять выгоду или не попасть в неприятную ситуацию с налоговой. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"С 2024 года появились новые условия - ИИС третьего типа. Здесь ставка делается на долгосрочность: минимальный срок для получения льготы теперь составляет пять лет, а в будущем вырастет до десяти. Это значит, что открыть и закрыть счет "на пробу" не получится - льгота предоставляется только при действительно длительных вложениях. Государство стимулирует не спекуляции, а накопительный подход", - пояснил Гаврилов. Важный момент - ограничение на количество счетов, указал он. "Формально можно иметь до трех ИИС, но есть тонкость: для получения налогового вычета на доход при закрытии счета необходимо, чтобы у инвестора не было одновременно более двух других договоров. Этот нюанс нередко упускают из виду, а потом сталкиваются с отказом налоговой в применении льготы. Поэтому перед открытием нового счета стоит проверить, нет ли уже действующих договоров, и при необходимости закрыть старые", - предупредил депутат.

Пополнение ИИС имеет свои особенности: внести можно только деньги, а не акции или облигации, купленные ранее, указал Гаврилов. "Если вы хотите перевести активы с одного счета на другой, это должно происходить в рамках процедуры переноса между брокерами - иначе льготы сгорят. Кроме того, частичный вывод средств запрещен: деньги можно вывести только полностью, при закрытии счета, либо в исключительных случаях, например, для оплаты дорогостоящего лечения", - отметил Гаврилов.

Есть и ограничение по инструментам: иностранные акции и расписки под запретом, даже если они обращаются на Санкт-Петербургской бирже, напомнил он. "Сделано это для снижения валютных и санкционных рисков. На практике это означает, что инвестиции через ИИС будут сосредоточены на российских активах - акциях, облигациях и фондах, допущенных к торгам на внутренних площадках", - сообщил парламентарий.

Вычет по взносам и вычет по доходу не суммируются: нужно выбрать один вариант, рассказал он. "Первый подходит тем, кто получает официальную зарплату и платит НДФЛ, второй - тем, кто рассчитывает на долгосрочный рост капитала. Ежегодно можно получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей - он рассчитывается исходя из внесенных 400 тыс. рублей, но положить на ИИС можно и больше. С суммы выше льгота уже не увеличивается. Но если вы решите закрыть счет раньше срока, придется вернуть все полученные вычеты и уплатить пени", - заключил он.