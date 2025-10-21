Поисковики сообщили о проблемах со связью в районе пропажи альпинистки Захаровой

Женщина потерялась 18 октября

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Проблемы со связью наблюдаются в районе поисков пропавшей в районе горы Большой Иремель в Башкирии альпинистки Полины Захаровой, заявила ТАСС руководитель пресс-службы отряда "ЛизаАлерт" Челябинской области Татьяна Кайзер.

Захарова пропала 18 октября после того, как отделилась от группы и пошла по маршруту самостоятельно. Ранее в пресс-службе отряда сообщили ТАСС, что поиски осложняются туманом, ветром и снегом.

"Очень плохо там со связью", - сказала собеседница агентства.

Высота горы Большой Иремель составляет 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.