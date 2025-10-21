На "Госуслугах" внедрят сервис комплексной замены документов при браке и разводе

В приложении уже реализуется сервис замены документов, сообщил замглавы Минцифры РФ Сергей Цветков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сервис комплексного заявления на замену водительских прав, загранпаспорта и ряда других документов появится на "Госуслугах" для ситуаций, связанных в том числе с замужеством или разводом. Об этом говорится в ответе замглавы Минцифры РФ Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции "Новые люди", документ есть в распоряжении ТАСС.

В ответе отмечается, что на "Госуслугах" уже реализуется жизненная ситуация (сервис, объединяющий услуги и справки по определенной тематике - прим. ТАСС) под названием "Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)".

"В рамках реализации [данной] жизненной ситуации планируется создание функциональности сервиса комплексного заявления на замену российского национального водительского удостоверения; регистрационных документов на транспортное средство; паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность за пределами территории РФ; сведений из ЕГРН", - указал замминистра.