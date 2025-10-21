В Ленинградской и Псковской областях изменили маршруты поездов

Это сделали по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Маршрут и расписание некоторых пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях временно изменены по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях. Будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" Псков - Санкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург - Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пригородный поезд №6507 Луга - Псков также пройдет по измененному маршруту через станцию Дно.