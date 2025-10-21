БПЛА невозможно использовать для поиска пропавшей в Башкирии альпинистки

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Беспилотники и другую технику невозможно использовать при проведении поисков пропавшей в районе горы Большой Иремель в Башкирии альпинистки Полины Захаровой из-за тяжелых погодных условий. Об этом заявила ТАСС руководитель пресс-службы отряда "Лиза Алерт" Челябинской области Татьяна Кайзер.

Захарова пропала 18 октября, после того, как отделилась от группы и пошла по маршруту самостоятельно. Ранее в пресс-службе отряда сообщили ТАСС, что поиски осложняются туманом, ветром и снегом.

"Погода делает невозможным использование техники, например БПЛА", - сказала собеседница агентства.

Высота горы Большой Иремель составляет 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.