В Москве ожидаются облачность, небольшой дождь и до плюс 7 градусов

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 7 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, в ночь на среду температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов, по области местами ожидается небольшой дождь.

Желтый уровень погодной опасности объявили из-за тумана, который ожидается в отдельных районах области. Предупреждение действует с 21:00 мск 20 октября до 09:00 мск 21 октября.