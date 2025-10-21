Минстрой предложил ввести по всей России электронные платежные документы для ЖКУ
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовил законопроект, согласно которому по всей России будут введены электронные платежные документы для жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.
По данным издания, Минстрой подготовил законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ, согласно которому в России запланирован массовый переход на оплату коммунальных услуг в цифровом формате через системы ГИС ЖКХ и "Госуслуги".
Как отмечает газета, в этом году был запущен пилотный проект в Московской области по переходу на цифровые квитанции ЖКХ с согласия гражданина. В случае удачного эксперимента данная мера распространится на всю страну.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, для поэтапного перехода на электронные платежные документы с учетом выполнения организациями ЖКХ необходимых подготовительных мероприятий (оценки своей клиентской базы и экономических интересов) его планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ.
Как подчеркнули изданию в Минстрое, новые нормы направлены на формирование единого для всей территории РФ способа доставки юридически значимого электронного платежного документа. "Ожидается, что централизованный способ информирования будет способствовать увеличению безопасности получения гражданами платежных документов", - добавили в ведомстве.