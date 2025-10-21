Минстрой предложил ввести по всей России электронные платежные документы для ЖКУ

Новые нормы направлены на формирование единого для всей территории РФ способа доставки юридически значимого электронного платежного документа

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовил законопроект, согласно которому по всей России будут введены электронные платежные документы для жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, Минстрой подготовил законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ, согласно которому в России запланирован массовый переход на оплату коммунальных услуг в цифровом формате через системы ГИС ЖКХ и "Госуслуги".

Как отмечает газета, в этом году был запущен пилотный проект в Московской области по переходу на цифровые квитанции ЖКХ с согласия гражданина. В случае удачного эксперимента данная мера распространится на всю страну.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для поэтапного перехода на электронные платежные документы с учетом выполнения организациями ЖКХ необходимых подготовительных мероприятий (оценки своей клиентской базы и экономических интересов) его планируется осуществлять по инициативе организаций ЖКХ и при наличии согласия потребителей ЖКУ.

Как подчеркнули изданию в Минстрое, новые нормы направлены на формирование единого для всей территории РФ способа доставки юридически значимого электронного платежного документа. "Ожидается, что централизованный способ информирования будет способствовать увеличению безопасности получения гражданами платежных документов", - добавили в ведомстве.