Подмосковные отели забронировали на ноябрьские выходные более чем на 50%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Гостевые дома и отели Московской области уже забронированы более чем на половину на предстоящих ноябрьских выходных. Самыми популярными направлениями для отдыха в регионе стали Коломна, Сергиев Посад и Серпухов, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Московская область традиционно занимает лидирующие позиции как направление для отдыха в период ноябрьских праздников. Подмосковные средства размещения - отели, гостевые дома, глэмпинги - забронированы уже сейчас более, чем на 50%", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что традиционными направлениями для туров и экскурсий в Подмосковье являются такие города, как Коломна, Сергиев Посад, Серпухов, Истра, Дмитров и другие.

В пресс-службе напомнили, что информация о местах и маршрутах для поездок по региону, вариантах досуга на выходные а также о культурных событиях Подмосковья представлена на туристическом портале правительства Московской области.