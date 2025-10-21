В Новосибирской области в части города вводят карантин по бешенству животных

Очаг выявили в подсобном хозяйстве

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных установили до 20 декабря в части Купино в Новосибирской области после выявления очага в подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на сайте правительства области.

"Установить с 22 октября 2025 года по 20 декабря 2025 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории города Купино Купинского района Новосибирской области", - говорится в постановлении. В тексте документа уточняется, что карантин ограничен участками улиц Розы Люксембург, Северной, Лесной, Кордон Лесхоза, Новогодней и Магистральной.

Сообщается, что в период карантина на территории очага бешенства запрещаются лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней.

Купино - город в России, административный центр Купинского района Новосибирской области. Расположен к югу от озера Чаны, в 460 км от Новосибирска, недалеко от границы с Казахстаном. Площадь 3,2 тыс. га. Население - 15 тыс. человек.

Бешенство - острое вирусное заболевание. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие животные, собаки и кошки. Инфекция передается со слюной при укусе больным животным.