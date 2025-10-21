Михалков: "Бесогон" пока не планируют изучать на уроках "Разговоры о важном"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вопрос включения программы "Бесогон" в программу школьных уроков "Разговоры о важном" пока не согласован. Об этом в интервью ТАСС рассказал автор и создатель программы, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, отмечающий во вторник 80-летие.

"Мы готовы это делать, но из этого пытаются выбрать то, что нравится кому-то, а мы с ними, допустим, расходимся в своих идеологических позициях. Вы мне либо верите и даете карт-бланш, либо нет. Пока особых подвижек в этом направлении нет", - рассказал Михалков.

В мае 2025 года Михалков на Петербургском международном юридическом форуме рассказал об идее президента России Владимира Путина показывать программу "Бесогон" или отрывки из нее на уроках "Разговоры о важном" в школах. Режиссер также поделился историей своей знакомой, которая рассказала ему, что молодежь благодаря этой передаче принимает Михалкова за блогера. "Моя приятельница рассказывала мне, что пришла домой и услышала мой голос из комнаты сына. Пошла туда, там несколько товарищей, одноклассников, 15-летних, смотрят "Бесогон". Она говорит: "Что вы делаете?". А в ответ: "Слушай, такой блогер классный, такой интересный". Она поинтересовалась: "А вы фильмов его не видели?". Они отвечают: "О, он еще и фильмы снимает". То есть они даже не знают моих фильмов. И бог с ними. Их привлекло не то, что режиссер, который снимал какие-то там фильмы, ведет "Бесогон". Их заинтересовал сам "Бесогон", - резюмировал Михалков.

О Михалкове

Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Бесприданница", "Жмурки" и др.

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар". Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.