На Соловках в 2028 году восстановят храм святого Онуфрия за счет благотворителей

Проектирование производится при поддержке РЖД

АРХАНГЕЛЬСК, 21 октября. /ТАСС/. Церковь святого Онуфрия на Большом Соловецком острове воссоздадут в 2028 году. Как рассказала ТАСС генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Елена Палкина, храм, от которого остался только фундамент, будет восстановлен на средства РЖД.

"На средства Российских железных дорог мы начали проектирование. И в 2028 году у нас в планах восстановить и воссоздать этот храм. Воссоздание церкви святого Онуфрия планируется провести 100% за средства благотворителей", - сказала глава фонда.

Церковь святого Онуфрия была построена на братском кладбище за Соловецким кремлем для отпевания умерших монахов и трудников, поминальные службы в храмах на территории кремля не проводились. Сначала церковь была деревянной, в 1822 году был возведен каменный храм. Во времена Соловецкого лагеря особого назначения (1923-1931 гг.) только в нем были разрешены богослужения. В 1940 году церковь была разрушена.

Комплекс на Секирной горе

Храмовый комплекс на Секирной горе - еще один объект на Соловках, работы на котором проводятся на средства благотворителей, их финансирует "Росатом".

Храм на Секирной горе © Ирина Скалина/ ТАСС

В настоящее время ведется проектирование реставрационных работ по нескольким объектам комплекса. В Храме в честь Вознесения Господня (1862 год) после обследования планируется реставрация конструкций иконостаса, настенной живописи в интерьерах храма, лемеха на главке, столярных заполнений оконных проемов. Здесь нужен ремонт систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления, устройство пожарного водопровода. На Келейном корпусе требуется обеспечение сетями водоснабжения, создание станции водоочистки, пожарного водопровода, размещение котельного оборудования и устройство электроснабжения. Создание всей бытовой инфраструктуры необходимо и в валунной бане XIX века на склоне горы Секирной.

На Секирке располагался Свято-Вознесенский скит, его главный храм - Церковь Вознесения Господня является еще и действующим маяком. Во времена Соловецкого лагеря на Секирке находился штрафной изолятор.

"Получается, два объекта, церковь святого Онуфрия и храмовый комплекс на Секирной горе, которые имеют очень большое значение не только для церкви, а для всей нашей страны и всех потомков репрессированных, кто находился там", - добавила собеседница агентства.

По словам собеседницы агентства, на Соловках есть ряд памятников, на которых можно было бы провести работы на средства благотворителей. Например, храм на Большом Заяцком острове, историческая гостиница "Архангельская", утраченный деревянный Дрововозный (Филипповский) корпус и другие.

"Мы готовы предложить на рассмотрение уже готовые проекты, либо проекты, которые завершаются, чтобы пожертвования были целевые именно на создание и восстановление каких-то объектов", - резюмировала директор Фонда.