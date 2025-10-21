Аналитики рассказали, какие сладости предпочитают россияне

По данным опроса сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "ОнИн", большинство граждан время от времени покупают лакомства из детства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Около 80% опрошенных россиян до сих пор покупают в магазинах сладости, которые ассоциируются с детством. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "ОнИн", текст есть у ТАСС.

"Большинство респондентов (64%) время от времени покупают лакомства из детства, если видят их в магазине. И еще 14% опрошенных специально ищут те самые сладости. И только 20% признаются, что не испытывают ностальгии по сладкому из детства, потому что пищевые привычки давно изменились", - говорится в сообщении.

Любимые сладости детства

По данным аналитиков, большинство опрошенных (49%) называют вкусом детства печенье "орешки" со сгущенкой. На втором месте по популярности - обычная и вареная сгущенка (44%). Замыкает тройку лидеров - пломбир в вафельном стаканчике (41%). В топ-5 также вошли пирожное "картошка" (40%) и ириски (38%). При этом в первом полугодии 2025 года из сладостей россияне чаще всего заказывали эскимо, варенье, пломбир в вафельном стаканчике, халву и булочки с сахаром.

Однако любимые сладости отличаются в зависимости от возраста россиян. Так, молодые люди от 18 до 24 лет в детстве любили ириски (40%) и шоколадные яйца (39%). Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет называют вкусом детства печенье "орешки" (53%). Миллениалы (от 35 до 44 лет) чаще ностальгируют по вафельным стаканчикам (46%). Представители поколения X (от 45 до 54 лет) ассоциируют вкус детства со сгущенкой (54%), пирожным "картошка" (51%) и леденцами в виде петушка (39%), а старшее поколение (от 55 до 65 лет) чаще упоминало эскимо (39%) и халву (31%), сказано в исследовании.

Сладости как награда

Для многих респондентов сладкое в детстве не всегда было просто угощением. Так, 51% опрошенных сладости давали как за что-то, так и без повода. Но четверть россиян (25%) получали их в награду только за хорошее поведение или успехи в учебе. При этом почти столько же (24%) рассказали, что в их семье не было подобных правил, указано в сообщении.

По данным аналитиков, чем старше поколение, тем реже родители запрещали есть много сладкого. Так, почти половина (42%) людей старшего поколения (от 55 до 65 лет) могли есть лакомства без ограничений. В этом также признались 38% представителей поколения X (от 45 до 54 лет). Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет лишь 23% могли позволить себе есть столько конфет, сколько захочется.

Семейные традиции

Кроме того, в семьях большинства опрошенных россиян (87%) были сладкие традиции. Половина респондентов (55%) вспоминают, что варили с родителями варенье, еще 46% - пекли блины, 44% - готовили торты на праздники, а 42% - сладкие пироги. Чуть больше трети респондентов (39%) варили вместе со взрослыми сгущенку, и еще 23% - пекли ватрушки.

Об опросе

Опрос проводился среди более чем 1 тыс. респондентов из разных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.