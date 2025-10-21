"Авито услуги": спрос на строительство бань в России вырос на 34%

Услуги пармастера стали популярнее на 89%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Спрос на строительство бань в РФ вырос на 34%, услуги пармастера - на 89%, сообщили ТАСС в "Авито услугах".

"По данным аналитиков, интерес к строительству бань в сентябре 2025 года вырос на 34% год к году. Наибольшую динамику показали модульные бани: спрос на них увеличился в два раза, а предложение - на 73%. Также строительство финских бань стало востребованнее на 9%. Заметный рост наблюдается и в сегменте банных процедур. Так, услуги пармастера стали популярнее на 89%", - отмечается в сообщении.

Интерес к купанию в банных чанах - больших металлических купелях на открытом воздухе - вырос на 65%, а к процедуре в термоодеяле - на 52%.

Кедровую бочку искали на 46% чаще: в этой спа-процедуре человек сидит в небольшой сауне из кедра.

"Мы отмечаем рост спроса на строительство разных видов бань, особенно русских: в сентябре 2025 года их хотели возвести на 21% чаще. Эти данные подтверждают, что традиционные форматы отдыха по-прежнему остаются востребованными: россияне выбирают парные процедуры не только ради очищения, но и для расслабления и укрепления здоровья в холодное время года", - прокомментировала ТАСС руководитель категории "Ремонт и строительство" на "Авито услугах" Светлана Филимонова.