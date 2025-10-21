В Госдуме призвали усилить контроль за детскими онлайн-платформами

Детские игры из-за своей открытости и слабых механизмов модерации превратились в удобную среду для злоумышленников, указал член комитета по информполитике Антон Немкин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Детские онлайн-платформы нуждаются в усилении контроля, поскольку из-за своей открытости и слабых механизмов модерации они превратились в удобную среду для злоумышленников. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

В сентябре 2025 года управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщало, что мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox, на самом деле похищают деньги их родителей. В свою очередь издания Bloomberg и Wired отмечают рост числа случаев эксплуатации: если в 2019 году их фиксировались сотни, то к 2024 году речь шла уже о десятках тысяч. В России в августе 2025 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. По данным следствия, он познакомился с 12-летним мальчиком в Roblox, а затем совершил в отношении него насильственные действия. В Турции, Катаре и Кувейте игра уже ограничена.

"Необходимо системно усиливать регулирование и требования к детским цифровым сервисам. Платформы, работающие на российском рынке, обязаны применять проактивную модерацию контента, верификацию пользователей, мониторинг подозрительных коммуникаций и мгновенную блокировку при выявлении рисков. При этом государство и ИТ-сообщество должны координировать усилия с родителями и школами - формировать у детей устойчивые навыки цифровой гигиены и критического восприятия онлайн-среды", - сказал Немкин.

Опасные игры

Он напомнил, что детские игры создавались как безопасное пространство для творчества и общения, но из-за своей открытости и слабых механизмов модерации они превратились в удобную среду для злоумышленников. В отличие от традиционных соцсетей, как пояснил парламентарий, игровые миры вызывают у детей особое доверие, из-за чего те легче идут на контакт. Немкин констатировал, что этим и пользуются преступники, выстраивая "дружбу" и постепенно переводя разговор в закрытые чаты или мессенджеры". "Важно понимать: речь идет не только о конкретной игре, а о глобальной проблеме детской цифровой безопасности. Roblox, Discord, Minecraft и другие онлайн-платформы сегодня выполняют для подростков роль социальных сетей, но без того уровня контроля, который уже внедрен во "взрослых" сервисах. Это создает благодатную почву для киберпреступлений, вымогательства и психологического давления", - добавил он.

"Сегодня мы видим, что киберугрозы стремительно меняют форму - от финансового мошенничества они все чаще переходят в сферу психологического воздействия. И если государство, цифровые компании и семьи не выстроят совместную систему защиты детей, последствия могут быть крайне тяжелыми. Безопасная цифровая среда должна стать таким же приоритетом, как безопасность на улице или в школе", - заключил парламентарий.