В Омской области введут режим ЧС из-за раннего наступления холодов

Под снегом оказалось 420 тыс. га посевов, сообщил губернатор Виталий Хоценко

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Режим ЧС введут в Омской области, где из-за раннего наступления холодов под снегом оказалось 420 тыс. га посевов, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко. Это позволит аграриям обратиться в страховые компании.

"Уборочную кампанию продолжаем. В ходе совещания приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании. В ближайшее время подпишем все необходимые документы", - сказал Хоценко.

По его словам, в настоящий момент режим ЧС из-за ранних снегопадов введен в трех районах Омской области. "Под снегом остаются культуры на площади 420 тыс. га. Несмотря на все трудности, аграрии уже собрали более 3,4 млн тонн зерна, урожайность выросла до 22 центнеров с га. Это результат огромного труда наших работников поля", - подчеркнул глава региона. Всего в регионе было засеяно 2,9 млн га.

Хоценко добавил, что в Омской области застраховано 959 тыс. га посевов. "Наш регион находится в зоне рискованного земледелия, и поэтому важно, чтобы аграрии продолжали работать со страховыми организациями", - подытожил губернатор.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.