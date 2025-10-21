Часть соцобъектов Энергодара работают на генераторах из-за аварии на сетях

Некоторые микрорайоны остаются без света, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Часть социальных объектов Энергодара обеспечивается электричеством за счет резервных генераторов из-за аварии на сетях, произошедшей 20 октября. Часть микрорайонов города-спутника Запорожской АЭС остаются без света, сообщил мэр Максим Пухов.

"В Энергодаре из-за аварии без света остаются 4 и частично 3, 5, 6, 7 микрорайоны. Водоснабжение и водоотвеление подключены. Часть социальных объектов обеспечиваются электроэнергией за счет резервных генераторов", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

В понедельник в администрации города - спутника Запорожской АЭС сообщили, что Энергодар остался без электроэнергии из-за аварийной ситуации. Жителей призвали минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи и сократить использование мощных электроприборов. Подключение и использование лифтов небезопасно, заключили в администрации. Позднее Пухов сообщил, что электроснабжение частично восстановлено, но работы завершат 21 октября.