В Приморье Роспотребнадзор проверяет морскую воду и морепродукты на радиологию

Продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Елена Пятырова

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю проверяю морскую воду и морепродукты на радиологию. Об этом сообщили в ведомстве по региону.

"ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" продолжает мониторинг радиационной обстановки в Приморском крае. Всего за 9 месяцев 2025 года на территориях населенных пунктов в 20-и муниципальных районах проведено 860 замеров мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон на территории Приморского края не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час (минимальное 0,10 мкЗв/час, максимальное - 0,16 мкЗв/час)", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что согласно Программе наблюдения за факторами среды обитания человека при ведении социально-гигиенического мониторинга ведется контроль радиационного фона в населенных пунктах Приморского края, за качеством воды морской акватории Японского моря, а также за содержанием радионуклидов в морепродуктах, добытых в Тихоокеанском регионе.

"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за 9 месяцев 2025 года в акватории Японского моря специалистами Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается в норме - на уровне летнего периода 2023 года", - сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Елена Пятырова

Она отметила, что также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска).

В 2025 году было исследовано 87 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов.