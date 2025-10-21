Михалков назвал зависимость детей от гаджетов огромной опасностью

Утрата способности осознавать масштаб этой угрозы может привести к дегуманизации общества, отметил председатель Союза кинематографистов РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что чрезмерное увлечение детей гаджетами представляет собой серьезную угрозу личности. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС, приуроченном к его юбилею. 21 октября Михалкову исполнилось 80 лет.

"Дети Стива Джобса (бизнесмен, один из основателей Apple - прим. ТАСС) писали ручкой и читали бумажные книжки, им можно было находиться в гаджетах, созданных их отцом, час в день. Потому что он понимал ужас, страх и опасность этой истории и пытался уберечь своих детей", - отметил Михалков. По его мнению, противостоять этому явлению становится все труднее из-за влияния "мировых корпораций" и финансового аспекта. "В результате эта борьба превращается в индивидуальный подвиг конкретного человека по отношению к своей жизни или к жизни своих близких", - рассказал режиссер.

Он добавил, что утрата способности осознавать масштаб этой угрозы может привести к дегуманизации общества. "Если не понимать глобальность этой опасности, можно даже не заметить, как перестанешь быть человеком", - сказал Михалков.

Режиссер также сопоставил технологическую зависимость с другими явлениями современного мира. "Вся эта тенденция к зеленой энергии, к глобализации, к созданию мирового правительства, к "золотому миллиарду", чайлдфри, однополые браки - это все про то, что говорил Антоний Великий: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы". И это огромная опасность", - заключил он.

О Михалкове

Никита Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Бесприданница", "Жмурки" и др.

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова - порядка 40 фильмов, принёсших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар". Эта картина покоряет сердца зрителей уже более трех десятилетий.