В ЛНР более 180 отцов оформили декрет

Это почти в 2,3 раза больше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Более 180 проживающих в Луганской Народной Республике мужчин с начала года оформили отпуск по уходу за малышом до 1,5 лет, что почти в 2,3 раза превышает показатели 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда России по республике.

"Сегодня в республике отпуск по уходу за малышом до 1,5 лет оформляют и мужчины. В этом году 181 папа оформил такой отпуск. <…> В 2024 году в отпуске по уходу за ребенком находились 80 пап. <…> Ежемесячное пособие составляет 40% от среднего заработка, полученного за предыдущие два года перед отпуском. Минимальная сумма выплаты в 2025 году - 10 103,83 рублей", - сказано в сообщении.

Кроме того, отцам региона также доступна ежемесячная выплата почти в 11 тыс. рублей за уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или взрослым человеком с детским статусом инвалидности первой группы. Также отец ребенка с инвалидностью, заботившийся о нем до восьмилетнего возраста, имеет право досрочно уйти на пенсию в 55 лет при наличии страхового стажа от 20 лет и не менее 30 индивидуального пенсионного коэффициента. "Папы-пенсионеры, имеющие на своем обеспечении несовершеннолетних детей или студентов дневного отделения моложе 23 лет, могут увеличить свою пенсию благодаря дополнительной выплате за иждивенцев. Также папа может оформить маткапитал, если является единственным усыновителем ребенка либо право на получение сертификата перешло ему от матери", - сообщили в организации.

В региональном отделении Соцфонда добавили: организация также назначает отцам в ЛНР единое пособие на детей от 0 до 17 лет и пособие при рождении ребенка, если мама не трудоустроена.