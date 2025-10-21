Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО

У него остались трое сыновей

Редакция сайта ТАСС

Сергей Репринцев © Официальная страница администрации Челябинска Вконтакте

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Челябинска Сергей Репринцев, принимавший участие в специальной военной операции, погиб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ветеран СВО, штурмовик 2-й МСБ ТРО спецназа "Ахмат" 4-й бригады Константин Головин.

"Сергей Викторович Репринцев, мой друг, коллега, был вице-мэром. <...> Он погиб на СВО. Долго не могли достать тело. <...> У него остались трое сыновей", - сказал на опубликованном видео Головин.

Он добавил, что погибший награжден посмертно. Прощание состоится 23 октября с 12:00 (10:00 мск) в Магнитогорске. Похоронен бывший чиновник будет на Левобережном кладбище Магнитогорска.

10 сентября 2024 года сообщалось, что бывший заместитель главы Челябинска Репринцев стал фигурантом новых уголовных дел о взятках на сумму не менее 5,5 млн рублей. По версии следствия, с марта 2018 года по январь 2020 года чиновник получил взятки через посредника от сотрудников коммерческой структуры. Средства передавались за исключение торгово-офисного комплекса с гостиницей из списка объектов, предназначенных для проведения важного общественного политического мероприятия, кроме того, за подготовку, согласование и утверждение документации по планировке одной из территорий Советского района Челябинска.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры сообщал, что бывший чиновник стал фигурантом дела о взятке на 10 млн рублей, полученной от коммерсантов, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках первого уголовного дела бывший чиновник обвиняется в том, что через посредника-депутата получил взятку от сотрудников коммерческой организации в общей сумме не менее 10 млн рублей за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.