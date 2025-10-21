Конкурсы библиотечных практик объединили 7,5 тыс. сотрудников школ

Более 2 тыс. школ из 89 регионов зарегистрировались на конкурс, рассказала пресс-служба Российского общества "Знание"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 7,5 тыс. сотрудников школ присоединились к конкурсам по лучшим библиотечным практикам, собрано почти 5 тыс. заявок из 89 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ подвело итоги заявочных этапов всероссийского конкурса "Самая читающая школа России" и всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". Проекты собрали 4 933 заявки из 89 российских регионов - всего к конкурсам присоединились 7 529 сотрудников школ", - говорится в сообщении.

Более 2 тыс. школ из 89 регионов РФ зарегистрировались на конкурс практик по вовлечению в чтение на базе школьных библиотек. Образовательные учреждения чаще всего (62%) выбирали номинацию "Лучшая практика по вовлечению в чтение учащихся 1-4 классов".

"Я рад, что этим конкурсом мы смогли охватить всю Россию. И, знаете, приятно осознавать, что в школьных библиотеках сегодня по-настоящему кипит жизнь. Ребята открывают для себя мир литературы за пределами школьной программы, проникаются чтением, расширяют свой кругозор, вдохновляются. Мы видим, что интерес к чтению у ребят есть, и наша общая с педагогами задача - поддержать его", - отметил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

На следующих этапах участники проведут мероприятие по предложенным материалам и интеллектуальный турнир "Знание. Игра". Также конкурсантам предстоит защитить авторские практики, направленные на воспитание, развитие, самореализацию учащихся и вовлечение их в чтение на базе школьных библиотек, перед экспертным советом.

Финалы конкурсов

Кроме того, 2 832 педагога со всей России присоединились к конкурсу "Лучший школьный педагог-библиотекарь России".

Средний возраст участников конкурса - 44 года. Чаще всего педагоги-библиотекари (55%) выбирали категорию "Школа от 500 обучающихся". Категории "Школа до 500 обучающихся" и "Школа до 100 обучающихся" выбрали 27% и 18% участников соответственно.

"Мы проанализировали заявки, и сейчас я могу сказать, что в конкурсе принимают участие не только опытные педагоги с большим стажем, но и молодые специалисты. Заявки поступали из сельских школ, городов-миллионников. По-настоящему здорово, что педагоги оценили нашу инициативу, присоединились к ней и используют этот проект как возможность стать лучше, поделиться своими успешными просветительскими практиками с коллегами", - отметил Древаль.

В конце ноября общество "Знание" опубликует список финалистов: ими признают 150 участников конкурса "Самая читающая школа России" и 300 участников конкурса "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". Финалисты встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме школьных библиотекарей.

Конкурсы организованы по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициативы реализуются в рамках национального проекта "Молодежь и дети".