Застрявшее возле Сахалина судно An Yang 2 готовят к снятию с мели

Спасатели продолжают мониторинг акватории и корабля на предмет загрязнения нефтепродуктами

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Китайский сухогруз An Yang 2, застрявший в море у берегов Сахалина в феврале 2025 года, готовят к снятию с мели. Сейчас завершены работы по установке крепежей для буксировки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Работы по установке крепежных элементов на корпус судна завершены. На заранее отсыпанной в море площадке проведены пусконаладочные работы: установлена и закреплена лебедка, растянуты тросы, уложены блоки. По окончании подготовительных работ будет привлечено судно для использования в качестве буксира", - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают мониторинг морской акватории и корабля на предмет загрязнения нефтепродуктами. На место аварии 20 октября выезжали специалисты, которые с помощью беспилотников дополнительно обследовали состояние прибрежной зоны, моря, аварийного судна и ход подготовительных работ.

Отмечается, что на борту находятся 14 членов экипажа. Судно имеет устойчивое положение, танки с нефтепродуктами не повреждены, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Люди обеспечены водой, продуктами питания и необходимыми предметами быта. Работы по снятию с мели продолжаются.

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но у берегов Сахалина получил пробоину, судно находится в 200 метрах от берега, в двух километрах южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая специалисты Морспасслужбы и Невельских коммунальных сетей завершили операцию по откачке топлива с судна. Нефтепродукты были перевезены на специализированный склад на ответственное хранение.

В июне специалисты Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота завершили обследование акватории в месте посадки судна An Yang 2 на мель. Работы позволили определить вектор вытягивания судна на глубину, места формирования "мертвых якорей" и установки ролик-мешков.