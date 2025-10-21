В России с марта снижается потребление алкоголя

Показатель сократился с 8,41 до 7,84 л в год на душу населения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Потребление алкоголя в 2025 году населением РФ снижается, с марта показатель сократился с 8,41 до 7,84 л в год на душу населения. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучил ТАСС.

Согласно статистики, в сентябре показатель потребления алкоголя по РФ составил 7,84 л на человека в год, в августе - 7,93 л, в июле - 8,01 л, в июне - 8,12 л, в мае - 8,22 л, в апреле - 8,32 л и в марте - 8,41 л.

При усреднении показателей - за 9 месяцев 2025 года потребление алкоголя среди россиян составляет 8,18 л.

Меньше всего пьют в Чечне и Ингушетии, больше всего - в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.