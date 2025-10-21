В КБР детям участников СВО предоставят льготы на обучение

Мера поддержки также будет распространяться на детей погибших участников спецоперации

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Детям участников специальной военной операции в Кабардино-Балкарии предоставят льготы на обучение в колледжах. Регион будет компенсировать половину стоимости затрат на образование - такое решение принято на заседании парламента республики, передает корреспондент ТАСС.

"Предусматривается введение нормы, предусматривающей право на денежную компенсацию 50% стоимости обучения детей участников СВО в государственных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения", - сообщил на встрече министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов.

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии приняли изменения в республиканский закон "Об образовании" единогласно.

На заседании пояснили, что мера поддержки также будет распространяться на детей погибших участников спецоперации.