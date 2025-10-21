В России выявили более 1 млн номеров, зарегистрированных на 56 человек

Генпрокурор России Александр Гуцан рассказал, что в стране изъяли более 2 тыс. sim-боксов и свыше 500 тыс. sim-карт

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Российские правоохранители выявили более миллиона абонентских номеров сотовой связи, зарегистрированных на 56 человек. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом о российском опыте борьбы с киберпреступностью на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.

Он напомнил, что с апреля 2025 года в России была введена уголовная ответственность за незаконное использование виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и sim-боксов (позволяют с помощью большого числа sim-карт осуществлять звонки якобы от местных операторов сотовой связи - прим. ТАСС).

"Наделенные данным инструментарием российские правоохранительный и контролирующие органы провели масштабные проверки. В результате изъято свыше 2 тыс. sim-боксов и более 500 тыс. sim-карт, с помощью которых совершалось до 20 млн мошеннических атак в сутки", - сообщил Гуцан.

Кроме того, по его словам, "вскрыты факты оформления более одного миллиона абонентских номеров всего лишь на 56 человек".